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Комитет парламента Турции поддержал вступление Финляндии в НАТО

Новина українською →
Турция, Четверг 23 марта 2023 16:29
Комитет парламента Турции поддержал вступление Финляндии в НАТО Фото: Комитет парламента Турции поддержал вступление Финляндии в НАТО (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 23 марта, комитет по иностранным делам турецкого парламента одобрил ратификацию членства Финляндии в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Комитет по иностранным делам единогласно поддержал вступление Финляндии в НАТО.

По данным издания, членство Финляндии все еще нуждается в отдельном одобрении парламента. Вероятно, этот вопрос будет рассмотрен турецким парламентом на следующей неделе.

Напомним, сегодня президент Финляндии подписал законы о вступлении страны в НАТО.

Ранее в Финляндии допустили возможность вступления в НАТО без Швеции.

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