UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Комітет парламенту Швейцарії підтримав непрямий експорт зброї до України

Фото: Швейцарія може дозволити реекспорт зброї до України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Комітет з питань безпекової політики Національної ради Швейцарії (нижня палата парламенту) підтримав ініціативу, якою пропонується дозволити непрямі поставки зброї Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Blick.

У комітеті запропонували внести зміни до закону, який забороняє реекспорт зброї до України. Для цього там ініціювали внесення відповідного законопроекту на розгляд парламенту.

За інформацією видання, під час розгляду у комітеті пропозицію підтримали 10 депутатів. Ще 10 були "проти", а четверо - утрималися. Остаточне рішення ухвалила голова комітету Зайлер Граф.

Тепер законопроект мають розглянути у Національній раді Швейцарії та Раді кантонів (верхня палата парламенту). Лише за умови підтримки ініціативи депутатами рішення про зброю для України може набути чинності.

Зазначимо, що Швейцарія є нейтральною країною, що забороняє їй постачати зброю в Україну. Також передачу зброї швейцарського виробництва українським військовим заборонено і для третіх країн.

При цьому влада Швейцарії підтримує Україну іншими методами. Зокрема, вона запроваджує проти Росії санкції, які затверджує Євросоюз.

Що передувало

Нагадаємо, ще в середині травня видання Bloomberg повідомляло про те, що Швейцарія хоче скасувати обмеження на експорт зброї.

При цьому журналісти уточнювали, що заборону постачання в Україну планують зберегти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ШвейцаріяДопомога УкраїніВійськова допомога