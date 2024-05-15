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Швейцарія хоче дозволити експорт зброї, але збереже заборону для України, - Bloomberg

Середа 15 травня 2024 14:31
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Швейцарія хоче дозволити експорт зброї, але збереже заборону для України, - Bloomberg Фото: президент Швейцарії Віола Амхерд (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Швейцарії хоче обійти жорсткий нейтралітет країни, щоб дозволити експорт зброї, але водночас зберегти заборону на поставки в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Швейцарія зможе скасовувати обмеження на експорт у "виняткових обставинах" протягом обмеженого часу, якщо це відповідає "інтересам зовнішньої політики або національної безпеки", запропонував кабінет міністрів у середу.

Законодавці вимагали більшої гнучкості, щоб підтримати швейцарську збройову промисловість, яка відіграє ключову роль у традиціях нейтралітету та самооборони країни.

Наразі невідомо, чи зможе цей крок переконати покупців у Європі, які збільшують витрати на оборону, намагаючись допомогти Україні відбити вторгнення Росії.

Уряд Швейцарії вже заявив, що не буде використовувати виняток, щоб дозволити постачання зброї Україні. Швейцарія заборонила Німеччині, Іспанії та Данії відправляти в Україну зброю швейцарського виробництва.

Нейтралітет Швейцарії

Швейцарія дотримується політики збройного нейтралітету, що означає, що вона не бере участі у військових конфліктах і не вступає у військові союзи. Однак Швейцарія дозволяє виробництво та експорт зброї, але з обмеженнями.

При цьому на початку повномасштабного вторгнення РФ Швейцарія відмовилася надати Україні зброю через свій нейтралітет.

У травні минулого року Швейцарія зробила крок до постачання Україні озброєння. Проте поправки до закону про військове спорядження заблокували у нижній палаті парламенту.

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