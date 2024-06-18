RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Комитет парламента Швейцарии поддержал непрямой экспорт оружия в Украину

Фото: Швейцария может разрешить реэкспорт оружия в Украину (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Комитет по вопросам политики безопасности Национального совета Швейцарии (нижняя палата парламента) поддержал инициативу, которой предлагается разрешить непрямые поставки оружия Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Blick.

В комитете предложили внести изменения в закон, который запрещает реэкспорт оружия в Украину. Для этого там инициировали внесение соответствующего законопроекта на рассмотрение парламента. 

По информации издания, в ходе рассмотрения в комитете предложение поддержали 10 депутатов. Еще 10 были "против", а четверо - воздержались. Окончательное решение приняла председатель комитета Зайлер Граф.

Теперь законопроект должны рассмотреть в Национальном совете Швейцарии и Совете кантонов (верхняя палата парламента). Только при условии поддержки инициативы депутатами решение об оружии для Украины может вступить в силу.

Отметим, что Швейцария является нейтральной страной, что запрещает ей поставлять оружие в Украину. Также передача оружия швейцарского производства украинским военным запрещена и для третьих стран. 

При этом власти Швейцарии поддерживают Украину другими методами. В частности, они вводят против России санкции, которые утверждает Евросоюз.  

Что предшествовало

Напомним, еще в середине мая издание Bloomberg сообщало о том, что Швейцария хочет отменить ограничения на экспорт оружия.

При этом журналисты уточняли, что запрет на поставки в Украину планируют сохранить.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ШвейцарияПомощь УкраинеВоенная помощь