Комитет ПА ОБСЕ призвал Россию вывести войска из Украины

Общий комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской Ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, в которой призвал Россию деоккупировать Крым и вывести войска с Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

В резолюции отмечается, что ПА ОБСЕ призывает прекратить военные действия в восточной Украине, осуществить полное выведение крупнокалиберного вооружения всеми сторонами, немедленно положить конец применению противопехотных мин и увеличить вклад в усилия по разминированию.

Также содержится призыв к обеспечению деоккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь, выводу российских вооруженных сил с украинской территории и всеобъемлющем урегулированию конфликта на основе Минских договоренностей, в частности, определенных ими обязательств, которые не были выполнены Российской Федерацией.

Ранее постоянный член делегации Украины в Парламентской ассамблее Организации безопасности и сотрудничества Европы (ОБСЕ) Рефат Чубаров сообщил, что несмотря на яростное сопротивление русских, комитетом по политическим вопросам и безопасности была принята резолюция в отношении милитаризации Россией Крыма, Черного и Азовского моря.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в ОБСЕ отклонили российскую поправку в резолюцию по Донбассу и Крыму, которая должна была бы исключить из текста резолюции в отношении Восточной Украины и Крыма слова о деоккупации Крымского полуострова.