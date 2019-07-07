Комітет ПА ОБСЄ закликав Росію вивести війська з України

Загальний комітет із політичних питань та безпеки Парламентської Асамблеї ОБСЄ схвалив резолюцію, у якій закликав Росію деокупувати Крим та вивести війська з України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

У резолюції зазначається, що ПА ОБСЄ закликає припинити військові дії у східній Україні, здійснити повне виведення великокаліберного озброєння всіма сторонами, негайно покласти край застосуванню протипіхотних мін та збільшити внесок у зусилля з розмінування.

Також міститься заклик до забезпечення деокупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, виведення російських збройних сил з української території та всеосяжного врегулювання конфлікту на основі Мінських домовленостей, зокрема, визначених ними зобов’язань, які не були виконані Російською Федерацією.

Раніше постійний член делегації України у Парламентській асамблеї Організації безпеки й співробітництва Європи (ОБСЄ) Рефат Чубаров повідомив, що попри шалений спротив росіян, комітетом з політичних питань і безпеки була ухвалена резолюція щодо мілітаризації Росією Криму, Чорного та Азовського моря.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в ОБСЄ відхилили російську поправку в резолюцію щодо Донбасу та Криму, яка повинна була б виключити з тексту резолюції щодо Східної України та Криму слова про деокупацію Кримського півострову.