Комитет отложил рассмотрение закона Зеленского о реформе ГПУ

Правоохранительный комитет парламента отложил рассмотрение законопроекта №1032 авторства президента Владимира Зеленского о реформировании Генеральной прокуратуры Украины. Об этом заявил глава комитета Денис Монастырский, передает корреспондент РБК-Украина.

Окончательное голосование комитета по закону должно состояться во вторник в 9 утра.

"Предлагаю, чтобы мы поработали по этим нескольким предложениям, а завтра уже на 9:00 уже проголосовали окончательную редакцию комитета", - заявил Монастырский.

В частности, Зеленский предлагает реформировать ГПУ в Офис генерального прокурора. Также предусматривается ликвидировать военную прокуратуру и провести переаттестацию всех сотрудников прокуратуры, кроме сотрудников Специальной антикоррупционной прокуратуры.

Как писало РБК-Украина ранее, в комитете предлагали рассмотреть законопроект Зеленского о реформировании Генеральной прокуратуры в пленарный вторник, 10 сентября. Монастырский отмечал, что в понедельник комитет рассмотрит данный проект закона.

Напомним, ранее Зеленский предложил Верховной раде провести реформирование Генеральной прокуратуры. Соответствующий проект закона он зарегистрировал в Раде 29 августа.

Как писало РБК-Украина, комитет по вопросам антикоррупционной политики не увидел рисков коррупции в законопроекте №1032 Зеленского о реформировании Генеральной прокуратуры Украины.

Добавим также, генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что законопроект №1032 позволит обновить органы прокуратуры новыми кадрами.