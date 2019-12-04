Комитет отложил рассмотрение проекта о законодательной инициативе народа

Комитет по вопросам правовой политики в среду отложил рассмотрение двух президентских законопроектов, которые накануне были направлены в Конституционный суд. Об этом заявила председатель комитета по вопросам правовой политики Ирина Венедиктова, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, комитет должен рассмотреть законопроект 1015 "О внесении изменений в статью 93 Конституции" (о законодательной инициативе народа), а также законопроект "О внесении изменений в статьи 85 и 101 Конституции" (относительно Уполномоченных Верховной рады) № 1016.

По словам депутатов, эти законопроекты не могут рассмотреть из-за слишком коротких сроков, чтобы их рассмотрел подкомитет.

"Поскольку у нас не было заседания подкомитета, второй и третий пункты в повестке дня переносятся на следующее заседание комитета. Мы изымаем его с повестки дня", - заявила Венедиктова.

Напомним, Конституционный суд Украины признал конституционным законопроект президента Владимира Зеленского о законодательной инициативе народа. В свою очередь, законопроект Зеленского об уполномоченных Рады был признан неконституционным.

Как ранее писало РБК-Украина, комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует не ужесточать ответственность за невыплату пенсий и зарплат.