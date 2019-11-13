Комитет одобрил изменения в Бюджетный кодекс перед голосованием за бюджет-2020

Комитет Верховной рады по вопросам бюджета одобрил законопроект №2144 с изменениями в Бюджетный кодекс и принял решение рекомендовать его к принятию во втором чтении и в целом. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

В частности, Раде рекомендуют принять законопроект с учетом всех внесенных правок и технических обоснований, в том числе и тех, которые были проголосованы сегодня на заседании бюджетного комитета.

Ожидается, что данный законопроект проголосуют перед рассмотрением госбюджета-2020.

Отметим, речь идет об изменениях в Бюджетный кодекс, которые предусматривают новое распределение расходов на закупку лекарств и учебников, введение нового механизма расчета дополнительной дотации на содержание школ и больниц, а также урегулирование бюджетных отношений в связи с переходом на монетизацию субсидий.

Кроме того, законопроект №2144 предлагает перенести присоединения коммунальных больниц к программе медицинских гарантий на 1 апреля 2020 и установить объем государственной поддержки фермеров.

Напомним, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что проект государственного бюджета на 2020 год во втором чтении должны рассмотреть в этот пленарный четверг, 14 ноября.