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Комитет нацбезопасности внес изменения в законопроект Зеленского о реформе СБУ

Автор: Юлия Струк

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки внес изменения в законопроект президента Владимира Зеленского о реформе Службы безопасности Украины. Речь идет о проекте закона №3196.

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Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

Комитет поддержал исключение изменений в ЗУ "О судоустройстве и статусе судей" из соответствующего законопроекта.

"Члены комитета рассмотрели и приняли решение об исключении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" из проекта закона о внесении изменений в ЗУ "О Службе безопасности Украины" об усовершенствовании организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины №3196", - указано в сообщении.

На прошлой неделе комитет нацбезопасности рекомендовал Верховной раде принять законопроект №3196 авторства Зеленского о реформе Службы безопасности Украины в первом чтении за основу.

Как писало РБК-Украина, в конце мая соответствующий законопроект Рада отправила на повторное первое чтение. За это проголосовали 287 парламентариев.

Данный закон президент внес в Раду еще в начале марта этого года.

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