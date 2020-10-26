Комітет нацбезпеки вніс зміни в законопроект Зеленського про реформу СБУ

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки вніс зміни в законопроект президента Володимира Зеленського щодо реформи Служби безпеки України. Йдеться про проект закону №3196.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Комітет підтримав виключення змін до ЗУ "Про судоустрій і статус суддів" з відповідного законопроекту.

"Члени комітету розглянули та ухвалили рішення про виключення змін до закону "Про судоустрій і статус суддів" з проекту закону про внесення змін до ЗУ "Про Службу безпеки України" щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України №3196", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, минулого тижня комітет нацбезпеки рекомендував Верховній раді схвалити законопроект №3196 авторства Зеленського про реформу Служби безпеки Україні у повторному першому читанні за основу.

Як писало РБК-Україна, наприкінці травня відповідний законопроект Рада відправила на повторне перше читання. За це проголосували 287 парламентарів.

Даний закон президент вніс до Ради ще на початку березня цього року.