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Комитет по нацбезопасности рекомендует ВР принять проект о блокировании сайтов без решения суда

НовостиПолитика    04.07.2018 - 18:11
Иллюстративное фото (pixabay.com)
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Проект рекомендуется принять за основу

Комитет парламента по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендует Верховной раде принять за основу законопроект №6688 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере", которым предусматривается блокирование сайтов без решения суда. Об этом РБК-Украина сообщил секретарь комитета, народный депутат Иван Винник.

"Комитет рекомендовал парламенту принять законопроект за основу, но с оговорками. Нужно его доработать. Возможно, завтра", - сообщил Винник.

Напомним, ранее глава подкомитета по вопросам евроатлантического сотрудничества и евроинтеграции комитета по иностранным делам Светлана Залищук заявила, что законопроект о блокировании сайтов без разрешения суда может не соответствовать европейскому законодательству. По ее словам, законопроект №6688 "абсолютно неприемлем, он не может быть принят, это очень репрессивная норма".

Парламентарий также подчеркнула, что законопроект будет рассмотрен в частности в комитете ВР по вопросам евроинтеграции, который может не поддержать документ.

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Теги публикации: Служба безопасности Украины, комитет, сайт, Верховная Рада  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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