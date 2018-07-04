Комитет по нацбезопасности рекомендует ВР принять проект о блокировании сайтов без решения суда

Проект рекомендуется принять за основу

Комитет парламента по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендует Верховной раде принять за основу законопроект №6688 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере", которым предусматривается блокирование сайтов без решения суда. Об этом РБК-Украина сообщил секретарь комитета, народный депутат Иван Винник.

"Комитет рекомендовал парламенту принять законопроект за основу, но с оговорками. Нужно его доработать. Возможно, завтра", - сообщил Винник.

Напомним, ранее глава подкомитета по вопросам евроатлантического сотрудничества и евроинтеграции комитета по иностранным делам Светлана Залищук заявила, что законопроект о блокировании сайтов без разрешения суда может не соответствовать европейскому законодательству. По ее словам, законопроект №6688 "абсолютно неприемлем, он не может быть принят, это очень репрессивная норма".

Парламентарий также подчеркнула, что законопроект будет рассмотрен в частности в комитете ВР по вопросам евроинтеграции, который может не поддержать документ.