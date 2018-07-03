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Интервью

Проект о блокировании сайтов без решения суда может не соответствовать законодательству ЕС, - нардеп

НовостиПолитика    03.07.2018 - 17:02
Фото: Светлана Залищук (УНИАН)
Фото: Светлана Залищук (УНИАН)

Законопроект может не поддержать комитет ВР по вопросам евроинтеграции

Законопроект о блокировании сайтов без разрешения суда может не соответствовать европейскому законодательству. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила глава подкомитета по вопросам евроатлантического сотрудничества и евроинтеграции комитета по иностранным делам Светлана Залищук.

По словам нардепа, для борьбы с киберугрозами Украина должна учесть рекомендации Европейского парламента.

"Этот законопроект (№6688, - ред.) абсолютно неприемлем, он не может быть принят. Это очень репрессивная норма. С другой стороны, в Украине есть серьезные проблемы с кибербезопасностью. А накануне выборов Украина станет полигоном для РФ для испытания всех возможных информационных и кибертехнологий. Но мы не можем искать решение в такой примитивный способ, ведь это (законопроект, - ред.) наделит власть и суды закрывать рот невыгодным журналистам-расследователям", - рассказала Залищук.

Она добавила, что законопроект будет рассмотрен в частности в комитете ВР по вопросам евроинтеграции, который может не поддержать законопроект о блокировании сайтов.

"Я надеюсь, что комитет по евроинтеграции не поддержит законопроект, ведь он точно не соответствует европейскому законодательству. Что нужно делать. Должны быть внесены изменения в закон о кибербезопасности, учитывая последние изменения, проголосованные Европейским парламентом относительно кибербезопасности. Во-вторых, недавно был отчет ЕП по защите информационного пространства и целый ряд рекомендаций относительно того, что именно нужно делать странам ЕС. Я думаю, что мы можем использовать этот пример для нашей борьбы в сфере информационной безопасности", - добавила она.

Кроме того, член комитета ВР по вопросам евроинтеграции, нардеп Мустафа Найем назвал законопроект сомнительным.

"Есть достаточно инструментов, чтобы расследовать деятельность тех или иных медиа, нежели просто запрещать сайты. Я не видел ни одного расследования по финансированию медиа российскими капиталами, о котором часто говорит СБУ. Если не нравится, найдите, кто является источником финансирования и зарплат в этих медиа. Если они разжигают вражду или нарушают конституцию - этого достаточно для того, чтобы открывать уголовные производства и остановить работу этого медиа. А без решения суда просто так закрывать сайты - это просто подмена понятий", - сообщил Найем.

Напомним, ранее сообщалось, что комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности на текущей неделе рассмотрит законопроект №6688 о блокировании сайтов без решения суда.

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Теги публикации: Служба безопасности Украины, сайт, Верховная Рада, Светлана Залищук  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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