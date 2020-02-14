Комитет по нацбезопасности рассмотрит внесение изменений в закон о гостайне

Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в пятницу, 14 февраля, рассмотрит законопроект о внесении изменений в закон о государственной тайне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повестку дня комитета.

Заседание комитета началось в 10:00.

"Законопроекты, по которым комитет определен главным... презентация проекта закона Украины "О внесении изменения в статью 14 закона "О государственной тайне", - говорится в сообщении.

Отметим, в этой статье речь идет об изменении степени секретности информации и об отмене решения об отнесении ее к государственной тайне.

"Повышение или снижение степени секретности информации и отмена решения об отнесении ее к государственной тайне осуществляются на основании решения государственного эксперта по вопросам тайн или на основании решения суда в случаях, предусмотренных статьей 12 настоящего закона, и оформляются Службой безопасности Украины путем внесения соответствующих изменений в Свод сведений, составляющих государственную тайну", - указано в тексте закона.

Новость дополняется