Комитет по нацбезопасности подделал текст законопроекта об олигархах, - нардеп

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера фракции "Голос" Ярослава Железняка.

"По моей информации профильный Комитет уже передал на подпись закон №5599 об олигархах. Каким-то "чудесным" образом в самом Комитете и исправили все ошибки, которые допустили во время голосования (оставили только РНБО и прочее). Т.е. передали текст, который, мягко говоря, не соответствует проголосованному", - сообщил нардеп.

По словам Железняка, текст законопроекта согласно действующему закону и рекомендациям Конституционного суда, должен подписывать спикер, который был на момент голосования, то есть Дмитрий Разумков.

"Но раз текст так бронетанково исправили, то думаю, что и на эту норму закроют глаза и, вопреки всему, дадут на подпись новому спикеру", - добавил Железняк.