Комітет з нацбезпеки підробив текст законопроекту про олігархів, - нардеп

Комітет Верховної ради з питань національної безпеки і оборони незаконно змінив проголосований текст законопроекту про олігархів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву лідера фракції "Голос" Ярослава Залізняка.
"За моєю інформацією профільний Комітет уже передав на підпис закон №5599 про олігархів. Якимось "дивним" чином в самому Комітеті і виправили всі помилки, які допустили під час голосування (залишили тільки РНБО та інше). Тобто передали текст, який, м'яко кажучи, не відповідає проголосованому", - повідомив нардеп.
За словами Железняка, текст законопроекту відповідно до чинного закону і рекомендацій Конституційного суду, повинен підписувати спікер, який був на момент голосування, тобто Дмитро Разумков.
"Але якщо текст так бронетанково виправили, то думаю, що і на цю норму закриють очі і, попри все, дадуть на підпис новому спікеру", - додав Железняк.
Як повідомлялося, 23 вересня Верховна рада підтримала законопроект про олігархів.
24 вересня стало відомо, що законопроект був проголосований з правовою колізією. Одночасно були підтримані взаємовиключні правки щодо органу, який отримає повноваження призначати олігархів.
Голосування викликало критику Європейської спільноти через порушення закону і регламенту.
Опозиційні фракції звернулися в правоохоронні органи з вимогою притягнути керівництво профільного комітету і головуючого на засіданні Руслана Стефанчука до кримінальної відповідальності.