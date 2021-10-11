Комітет з нацбезпеки підробив текст законопроекту про олігархів, - нардеп

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву лідера фракції "Голос" Ярослава Залізняка.

"За моєю інформацією профільний Комітет уже передав на підпис закон №5599 про олігархів. Якимось "дивним" чином в самому Комітеті і виправили всі помилки, які допустили під час голосування (залишили тільки РНБО та інше). Тобто передали текст, який, м'яко кажучи, не відповідає проголосованому", - повідомив нардеп.

За словами Железняка, текст законопроекту відповідно до чинного закону і рекомендацій Конституційного суду, повинен підписувати спікер, який був на момент голосування, тобто Дмитро Разумков.

"Але якщо текст так бронетанково виправили, то думаю, що і на цю норму закриють очі і, попри все, дадуть на підпис новому спікеру", - додав Железняк.