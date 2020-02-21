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Комітет з нацбезпеки зобов’язав штаб ООС доповідати про ситуацію на Донбасі

Новини » Політика     21.02.2020 - 16:29
Комітет з нацбезпеки зобов’язав штаб ООС доповідати про ситуацію на Донбасі
Фото: Ірина Верещук (facebook.com/vereschuk.iryna)

Члени Комітету будуть щодня отримувати інформацію про перебіг подій на Донбасі

Парламентський Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки проголосував за рішення зобов’язати штаб операції Об’єднаних сил інформувати народних депутатів про ситуацію на Донбасі. Про це повідомила голова підкомітету з державної безпеки та оборони Комітету з нацбезпеки Ірина Верещук, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, відтепер, починаючи з понеділка, 24 лютого, члени комітету будуть щодня отримувати від прес-центру ООС інформацію про перебіг подій на Донбасі.

"Тобто штаб ООС буде інформувати кожного члена комітету, аби ми мали найповнішу і найоб’ємнішу інформацію. Щоб потім не було поширення чуток. Зрозуміло, що і проти нас і депутатів ведеться гібридна війна. Отже, ми вчимось на помилках і будемо більш відповідальними за слова", - заявила Верещук.

Так, засідання комітету з заслуховування інформації від Генштабу Збройних сил щодо ескалації на Донбасі проходило у закритому режимі.

"Я зрозуміла, що це справді була атака ворога. Вона була спланована. Тим не менш, ті питання, які виникали у членів комітету, потребують більш детального та поглибленого вивчення. Нам було запропоновано звернутись одноосібно. Тобто в персональному порядку і письмово, адже інформація є закритою", - додала вона.

Нагадаємо, 18 лютого зранку штаб операції Об'єднаних сил повідомив про те, що бойовики атакували позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вольний.

Також РБК-Україна повідомляло, німецький уряд закликав провести розслідування щодо атаки бойовиків.

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