Комитет по монетарной политике НБУ раскололся из-за учетной ставки

Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

Половина членов комитета была за повышение ставки, половина - против

Половина из десяти членов Комитета по монетарной политике Национального банка Украины на заседании 24 октября 2018 года предлагали повысить учетную ставку на 0,5 в.п. до 18,5%, остальные были против. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на протокол заседания.

В частности, сторонники повышения аргументировали свою позицию тем, что проведение более жесткой монетарной политики необходимо для нивелирования влияния на инфляцию таких факторов, как ухудшение инфляционных ожиданий, расширение потребительского спроса, высокие темпы роста заработных плат, менее благоприятные глобальные финансовые условия и ценовая конъюнктура.

"Отдельные члены КМП акцентировали внимание на том, что темпы роста реальной заработной платы в последнее время опережают темпы повышения производительности труда. Увеличение доходов населения вследствие повышения заработных плат, пенсионных выплат, а также денежных переводов из-за рубежа стимулирует оживление частного потребления, что приведет к сохранению фундаментального давления на инфляцию. Для нивелирования влияния этого фактора на цены необходимо придать дополнительный импульс для переориентации потребления на сбережения", - говорится в сообщении.

В частности, один из членов КМП отметил, что при принятии решения по учетной ставке в декабре важно будет принять во внимание возможный рост расходов правительства в конце года и его влияние на ситуацию на финансовом рынке Украины.

В то же время сторонники сохранения ставки акцентировали внимание на том, что НБУ уже продемонстрировал свою готовность проводить жесткую монетарную политику для достижения цели по инфляции. Кроме того, сохранение учетной ставки на текущем уровне позволяет удержать баланс между целями ценовой стабильности и экономического роста.

"Все члены КМП согласились, что вследствие сохранения существенного фундаментального давления на цены и высоких инфляционных ожиданий снижение инфляции будет более медленным, чем ожидалось ранее", - говорится в протоколе.

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Комитет по монетарной политике является консультативным внутренним органом НБУ, созданным с целью обмена информацией и мнениями в отношении формулирования и реализации монетарной политики для обеспечения ценовой стабильности. В состав КМП входит председатель НБУ, другие члены Правления НБУ, а также директора департаментов монетарной политики и экономического анализа, открытых рынков, финансовой стабильности, статистики и отчетности. Заседания КМП происходят накануне заседаний Правления НБУ по вопросам монетарной политики. Решения по монетарной политике принимаются Правлением НБУ.

Напомним, что Национальный банк Украины (НБУ) 25 октября 2018 года сохранил неизменной учетную ставку на уровне 18% годовых. В НБУ отметили, что в сентябре 2018 года потребительская инфляция составила 8,9% в годовом измерении. В то же время Национальный банк повысил оценку инфляции на 2018 год до 10,1% (предыдущий прогноз - 8,9%).

Отметим, что Правление НБУ по итогам заседания 6 сентября приняло решение повысить учетную ставку с 17,5% до 18%.