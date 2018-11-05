Комітет з монетарної політики НБУ розколовся через облікову ставку

Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Половина з членів комітету була за підвищення ставки, половина - проти

Половина з десяти членів Комітету з монетарної політики Національного банку України на засіданні 24 жовтня 2018 року пропонували підвищити облікову ставку на 0,5 в.п. до 18,5%, решта були проти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протокол засідання.

Зокрема, прихильники підвищення аргументували свою позицію тим, що проведення жорсткішої монетарної політики необхідне для нівелювання впливу на інфляцію таких факторів, як погіршення інфляційних очікувань, розширення споживчого попиту, високі темпи зростання заробітних плат, менш сприятливі глобальні фінансові умови та цінова кон’юнктура.

"Окремі члени КМП акцентували увагу на тому, що темпи зростання реальної заробітної плати останнім часом випереджають темпи підвищення продуктивності праці. Збільшення доходів населення внаслідок підвищення заробітних плат, пенсійних виплат, а також грошових переказів з-за кордону стимулює пожвавлення приватного споживання, що призведе до збереження фундаментального тиску на інфляцію. Для нівелювання впливу цього чинника на ціни необхідно надати додатковий імпульс для переорієнтації споживання на заощадження", - йдеться повідомленні.

У той же час прихильники збереження ставки акцентували увагу на тому, що НБУ вже продемонстрував свою готовність проводити жорстку монетарну політику задля досягнення цілі з інфляції. Крім того, збереження облікової ставки на поточному рівні дозволяє втримати баланс між цілями щодо цінової стабільності та економічного зростання.

"Усі члени КМП погодилися, що внаслідок збереження суттєвого фундаментального тиску на ціни та високих інфляційних очікувань зниження інфляції буде повільнішим, ніж очікувалося раніше", - йдеться в протоколі.

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Комітет з монетарної політики є консультативним внутрішнім органом НБУ, створеним з метою обміну інформацією та поглядами щодо формулювання й реалізації монетарної політики для забезпечення цінової стабільності. До складу КМП входить голова НБУ, інші члени Правління НБУ, а також директори департаментів монетарної політики та економічного аналізу, відкритих ринків, фінансової стабільності, статистики та звітності. Засідання КМП відбуваються напередодні засідань Правління НБУ з питань монетарної політики. Рішення з монетарної політики приймаються Правлінням НБУ.

Нагадаємо, що Національний банк України (НБУ) 25 жовтня 2018 року зберіг незмінною облікову ставку на рівні 18% річних. У НБУ зазначили, що у вересні 2018 року споживча інфляція становила 8,9% у річному вимірі. У той же час Національний банк підвищив оцінку інфляції на 2018 рік до 10,1% (попередній прогноз - 8,9%).

Відзначимо, що Правління НБУ за підсумками засідання 6 вересня прийняло рішення підвищити облікову ставку з 17,5% до 18%.