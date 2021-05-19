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Комитет по иностранным делам Конгресса США поддержал законопроект об оккупации РФ Крыма

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Вашингтон, Среда 19 мая 2021 19:25
Комитет по иностранным делам Конгресса США поддержал законопроект об оккупации РФ Крыма Фото: Сенат США (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США 19 мая единогласно одобрил законопроект об оккупации Крыма Россией. В документе предусмотрен запрет всем американским министерствам и ведомствам предпринимать какие-либо действия или оказывать содействие в вопросе признания полуострова частью РФ.

Трансляция заседания велась на сайте комитета.

Вопрос о законопроекте HR 922 о непризнании оккупации Крым Россией стоял первым на повестке заседания комитета. Документ был поддержан единогласно.

Законопроект в частности предусматривает, что "ни одно федеральное министерство или ведомство не может предпринимать каких-либо действия или оказывать какое-либо содействие, которые предполагали бы признание" Крыма частью России.

Напомним, накануне министры иностранных дел стран "Люблинского треугольника" сделали совместное заявление в День памяти жертв депортации крымскотатарского народа. Они считают, что действия России как страны-оккупанта неприемлемы в современном мире.

Министры выразили убежденность, что совместные усилия и международная солидарность будут способствовать освобождению Крыма от российской оккупации, а также восстановлению прав и свобод крымскотатарского народа в украинском Крыму.

Напомним, украинский омбудсмен заявила, что Россия преследует 93 крымских татар по политическим мотивам.

Также в интервью РБК-Украина Денисова рассказала, сколько украинцев незаконно удерживается в РФ и ОРДЛО по политическим обвинениям.

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