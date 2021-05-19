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Комітет у закордонних справах Конгресу США підтримав законопроєкт про окупацію РФ Криму

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Вашингтон, Середа 19 травня 2021 19:25
Комітет у закордонних справах Конгресу США підтримав законопроєкт про окупацію РФ Криму Фото: Сенат США (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Комітет у закордонних справах Палати Представників Конгресу США 19 травня одноголосно схвалив законопроєкт про окупацію Криму Росією. У документі передбачена заборона всім американським міністерствам і відомствам робити які-небудь дії або сприяти в питанні визнання півострова частиною РФ.

Трансляція засідання велася на сайті комітету.

Питання про законопроєкт HR 922 про невизнання окупації Крим Росією стояло першим на порядку засідання Комітету. Документ був підтриманий одноголосно.

Законопроєкт зокрема передбачає, що "жодне Федеральне міністерство або відомство не може робити будь-яких дії або надавати будь-яке сприяння, які припускали б визнання" Криму частиною Росії.

Нагадаємо, напередодні міністри закордонних справ країн "Люблінського трикутника" зробили спільну заяву в День пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу. Вони вважають, що дії Росії як країни-окупанта неприйнятні в сучасному світі.

Міністри висловили переконаність, що спільні зусилля і міжнародна солідарність сприятимуть звільненню Криму від російської окупації, а також відновленню прав і свобод кримськотатарського народу в українському Криму.

Нагадаємо, український омбудсмен заявила, що Росія переслідує 93 кримських татар з політичних мотивів.

Також в інтерв'ю РБК-Україна Денісова розповіла, скільки українців незаконно утримується в РФ і ОРДЛО за політичними звинуваченнями.

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