Комітет Геруса провалив компромісний законопроект за "зеленим" тарифом №2543, який підтримували іноземні інвестори

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Законопроект підтримали лише 8 з 17 присутніх на засіданні нардепів

Сьогодні на засіданні комітету Верховної ради з питань енергетики і комунальних послуг депутати з фракції "Слуга народу" відмовилися підтримати законопроект №2543 "Про внесення змін у деякі закони України щодо поліпшення інвестиційного клімату в сфері відновлюваної енергетики". Законопроект підтримали лише 8 з 17 присутніх на засіданні, що представляють опозиційні фракції, повідомляє РБК-Україна.

Проект закону №2543 є компромісним варіантом щодо врегулювання ключових питань сектора відновлюваної енергетики, насамперед зниження розміру "зеленого" тарифу для окремих виробників електроенергії з відновлюваних джерел енергії, що покращить фінансовий стан ДП "Гарантований покупець" і забезпечить більш якісне виконання функцій гарантованого покупця електричної енергії.

За словами одного зі співавторів законопроекту №2543, депутата Лесі Василенко, він дозволить розвивати "зелену" енергетику, захистить інвесторів і сприятиме підвищенню інвестиційної привабливості України. Підтримати даний законопроект закликали ряд галузевих асоціацій та понад 70 найбільших учасників ринку альтернативної енергетики.

В оприлюдненому вчора листі на ім'я міністра енергетики Олексія Оржеля і голови профільного парламентського комітету Андрія Геруса, посольства Данії, Норвегії та Швеції закликали до необхідності досягнення на законодавчому рівні компромісу в питанні "зелених" тарифів заради збереження інвестпривабливості України і продовження розвитку відновлюваних джерел енергії (ВДЕ).

Раніше з жорсткою критикою "зелених" тарифів виступив підприємець Ігор Коломойський, на думку якого держава не отримує вигоди від зеленої енергетики, а її дотування лягає на плечі бізнесу.

"Я зараз консультуюся з юристами з приводу подачі запиту в Конституційний суд - справедливо, що вся країна, у якій гігантські економічні проблеми, скидається і дотує один з найдорожчих видів виробництва електроенергії порівняно з іншими, більш дешевими і доступними?", - обурюється бізнесмен в інтерв'ю "Цензор.НЕТ".