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Комітет Генасамблеї ООН прийняв новий проект резолюції по Криму

Новини » Політика    16.11.2018 - 01:50
Комітет Генасамблеї ООН прийняв новий проект резолюції по Криму
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

У резолюції згадуються випадки українських політв'язнів Кремля

Третій комітет генеральної асамблеї ООН ухвалив новий проект резолюції, що засуджує порушення прав людини, здійснюваних Росією в Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Петра Порошенка.

"Незважаючи на запеклий опір Росії, Третій комітет ООН тільки що прийняв новий проект резолюції, що засуджує кричущі порушення прав людини, вчинені Росією, окупуючою державою, в українському Криму", - написав Порошенко.

Президент також повідомив, що у резолюції згадуються випадки українських політв'язнів Кремля.

"У резолюції однозначно згадуються випадки українських політв'язнів Кремля. Наша боротьба за свободу триває. Росія не зможе уникнути міжнародної відповідальності за агресію, окупацію та порушення прав людини", - зазначив Порошенко.

Нагадаємо, до співавторства спеціальної резолюції ООН по  Криму приєдналися 35 країн.

 

 

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