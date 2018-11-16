Комітет Генасамблеї ООН прийняв новий проект резолюції по Криму

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

У резолюції згадуються випадки українських політв'язнів Кремля

Третій комітет генеральної асамблеї ООН ухвалив новий проект резолюції, що засуджує порушення прав людини, здійснюваних Росією в Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Петра Порошенка.

"Незважаючи на запеклий опір Росії, Третій комітет ООН тільки що прийняв новий проект резолюції, що засуджує кричущі порушення прав людини, вчинені Росією, окупуючою державою, в українському Криму", - написав Порошенко.

Президент також повідомив, що у резолюції згадуються випадки українських політв'язнів Кремля.

"У резолюції однозначно згадуються випадки українських політв'язнів Кремля. Наша боротьба за свободу триває. Росія не зможе уникнути міжнародної відповідальності за агресію, окупацію та порушення прав людини", - зазначив Порошенко.

#BREAKING: Профільний комітет Генеральної Асамблеї ООН схвалив ініційовану Україною резолюцію «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь, Україна».



За - 67, проти - 26. Основні положення резолюції pic.twitter.com/tb0INxA0sB — UKR Mission to UN (@UKRinUN) November 15, 2018

The resolution explicitly mentions the cases of Ukrainian political prisoners of the Kremlin. Our struggle for their freedom goes on. Russia will not escape international responsibility for aggression, occupation and human rights violations. — Петро Порошенко (@poroshenko) November 15, 2018

Despite russia's fierce resistance UNGA Third Committee has just сполучені штати прийняли new draft resolution condemning blatant human rights violations perpetrated by Russia, the occupying power in the Ukrainian Crimea. — Петро Порошенко (@poroshenko) November 15, 2018

Нагадаємо, до співавторства спеціальної резолюції ООН по Криму приєдналися 35 країн.