Комитет по этике рассмотрит действия Геруса, которые грозят срывом евроинтеграции, - нардеп

"Обратилась в комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной рады с просьбой разобраться в ситуации и остановить попытку Андрея Геруса сорвать принятие важнейшего законопроекта для европейской интеграции Украины", - сообщила нардеп.

По ее словам, после того, как ее законопроект №4503 о добродетели, прозрачности и предотвращении искажения конкуренции на оптовых рынках (REMIT) был поддержан на комитете по вопросам Евроинтеграции, получил одобрительные отзывы Секретариата Энергетического Сообщества, Европейской федерации энергетических трейдеров, Американской торговой палаты и Европейской бизнес-ассоциации, Герус решил сорвать процесс его принятия.

"1 апреля Герус зарегистрировал фактически полную копию моего законопроекта под своим именем. Сделано это для того, чтобы обмануть аппарат Верховной рады, и обеспечить рассмотрение этого законопроекта в подведомственном господину Герусу комитете, где он сможет обеспечить нужный ему темп и результат рассмотрения", - пояснила Буймистер.

Она отметила, что свои навыки затягивать процесс прохождения законопроектов через энергетический комитет Герус "блестяще продемонстрировал всей стране во время подготовки проекта закона о запрете импорта тока из России и Беларуси", который уже обошелся энергосистеме 1 млрд грн.

"По сути неслыханная дерзость и недобропорядочность председателя комитета преследует одну цель - как можно дольше затянуть, а как максимум сорвать, введение в Украине прозрачных европейских правил энергорынка. Ради этого он пошел на очевидное нарушение регламента и норм депутатской этики", - добавила Буймистер.

По ее словам, учитывая то, что 26 марта против Украины секретариатом Европейского Энергетического общества было инициировано расследование за задержку в введении REMIT, о чем не мог не знать Герус, что все это выглядит так, как будто ему лично выгодно.