ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Аварии в энергосистеме - следствие непрофессиональных действий Геруса и Тарасюка, - нардеп

Киев, Среда 03 февраля 2021 22:25
Аварии в энергосистеме - следствие непрофессиональных действий Геруса и Тарасюка, - нардеп
Фото: Александр Кучеренко (ba.org.ua)
Автор: РБК-Украина

Председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк и председатель комитета Верховной рады Андрей Герус несут полную ответственность за аварии в энергосистеме и должны быть немедленно вызваны в Офис президента.

Об этом заявил первый заместитель энергетического комитета Верховной рады Алексей Кучеренко, комментируя вторую за последний месяц аварии в ОЭС Украины.

"В эти минуты Запорожская ТЭС села на ноль - из системы выпало 750 МВт. Сейчас энергетики пытаются вернуть в работу два блока. И это все посреди зимы. Сложно в это поверить. Вот к чему наш "независимый" регулятор довел энергетическую отрасль. Полтора года НКРЭКУ целенаправленно уничтожала топливно-энергетический комплекс страны, чтобы теперь посреди зимы шантажировать страну веерными отключениями", - заявил Кучеренко.

Руководство Национального регулятора под контролем Геруса в течение года сознательно разрушали энергетический сектор, чтобы из-за угрозы отключений, запустить в Украине российскую электроэнергию, убежден Кучеренко.

"Надеюсь, Тарасюк сейчас стоит на ковре на 4-м этаже на Банковой, с Герусом на пару. То, чем эта двойня занималась последние полтора года - это терроризм. Шайка самозванцев с НКРЭКУ фактически взяли страну в заложники. Это не только вопрос света в Энергодаре в Киеве - это угроза жизни людей", - прокомментировал нардеп.

Напомним, 3 февраля из-за аварии на подстанции "Луч" в Запорожской области, системой аварийной защиты была отключена Запорожская ТЭС, которая на тот момент работала тремя энергоблоками мощностью 750 МВт.

Авария на подстанции привела к краткосрочному отключению электроснабжения в городе Энергодар. Электроснабжение города было восстановлено энергетиками Запорожской ТЭС "ДТЭК Энерго".

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Энергетика Алексей КучеренкоэнергетикаАндрей Герус

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь