RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Комітет з етики розгляне дії Геруса, які загрожують зривом євроінтеграції, - нардеп

Автор: РБК-Україна

Народний депутат Людмила Буймістер звернулася до комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної ради з заявою про процедурні порушення Андрія Геруса, які можуть загрожувати зриву європейської інтеграції України.

Про це вона повідомила у Facebook, опублікувавши копію своєї заяви.

"Звернулась до комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної ради з проханням розібратися в ситуації і зупинити спробу Андрія Геруса зірвати прийняття надважливого законопроекту для європейської інтеграції України", - повідомила нардеп.

За її словами, після того, як її законопроект №4503 про доброчесність, прозорість та запобігання спотворенню конкуренції на оптових ринках (REMIT) був підтриманий на комітеті з питань Євроінтеграції, отримав схвальні відгуки Секретаріату Енергетичного Співтовариства, Європейської федерації енергетичних трейдерів, Американської торгівельної палати і Європейської бізнес-асоціації, Герус вирішив зірвати процес його прийняття.

"1 квітня Герус зареєстрував фактично повну копію мого законопроекту під своїм ім’ям. Зроблено це для того, щоб обманути апарат Верховної ради, аби забезпечити розгляд цього законопроекту в підвідомчому пану Герусу комітеті, де він зможе забезпечити потрібний йому темп і результат розгляду", - пояснила Буймістер.

Вона наголосила, що свої навички затягувати процес проходження законопроектів через енергетичний комітет Герус "блискуче продемонстрував всій країні під час підготовки проекту закону про заборону імпорту струму з Росії і Білорусі", який вже обійшовся енергосистемі 1 млрд грн.

"По суті нечуване зухвальство і недоброчесність голови комітету має на меті одне - якомога довше затягнути, а як максимум зірвати, запровадження в Україні прозорих європейських правил енергоринку. Заради цього він пішов на очевидне порушення регламенту і норм депутатської етики", - додала Буймістер.

За її словами, враховуючи те, що 26 березня проти України секретаріатом Європейського Енергетичного товариства було ініційовано розслідування за затримку у запровадженні REMIT, про що не міг не знати Герус, все це виглядає так, наче йому особисто вигідно.

Нагадаємо, раніше перший заступник енергетичного комітету Верховної ради Олексій Кучеренко заявив, що голова НКРЕКП Валерій Тарасюк і голова комітету Верховної ради Андрій Герус несуть повну відповідальність за аварії в енергосистемі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Андрій Герус
Читайте також
Аварії в енергосистемі - наслідок непрофесійних дій Геруса і Тарасюка, - нардеп
"Не призведе до залежності від Кремля": Герус підтримав імпорт електроенергії з Росії
Прогноз погоди