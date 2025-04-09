Комітет ЄС може ухвалити мита проти США: що відомо

Країни ЄС можуть схвалити перші контрзаходи проти мит США 9 квітня. Таким чином вони приєднаються до Китаю і Канади, які вже зробили аналогічні кроки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters

Європейська комісія, яка координує торговельну політику ЄС, запропонувала в понеділок додаткові мита в розмірі 25% на низку імпортних товарів зі США у відповідь на американські мита на метали.

Імпорт включає мотоцикли, птицю, фрукти, деревину, одяг і зубну нитку, згідно з документом, з яким ознайомився Reuters.

Минулого року вони становили близько 21 млрд євро (23 млрд доларів), що означає, що відповідні заходи ЄС будуть спрямовані проти товарів вартістю менше ніж 26 млрд євро експорту металів з ЄС, які постраждали від мит США.

"Комітет торговельних експертів із 27 країн ЄС проведе в середу вдень голосування за пропозицією Комісії, яку буде заблоковано тільки в тому разі, якщо "кваліфікована більшість" із 15 членів ЄС, що представляють 65% населення ЄС, проголосує проти", - пише видання.

Обмеження набудуть чинності поетапно - 15 квітня, 16 травня і 1 грудня. У той же час, Єврокомісія все ще оцінює, як реагувати на автомобільні та ширші мита.