Комитет ЕС может одобрить пошлины против США: что известно

Страны ЕС могут одобрить первые контрмеры против пошлин США 9 апреля. Таким образом они присоединятся к Китаю и Канаде, которые уже предприняли аналогичные шаги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters

Европейская комиссия, которая координирует торговую политику ЕС, предложила в понедельник дополнительные пошлины в размере 25% на ряд импортных товаров из США в ответ на американские пошлины на металлы.

Импорт включает мотоциклы, птицу, фрукты, древесину, одежду и зубную нить, согласно документу, с которым ознакомился Reuters.

В прошлом году они составили около 21 млрд евро (23 млрд долларов), что означает, что ответные меры ЕС будут направлены против товаров стоимостью менее 26 млрд евро экспорта металлов из ЕС, пострадавших от пошлин США.

"Комитет торговых экспертов из 27 стран ЕС проведет в среду днем голосование по предложению Комиссии, которое будет заблокировано только в том случае, если "квалифицированное большинство" из 15 членов ЕС, представляющих 65% населения ЕС, проголосует против", - пишет издание.

Ограничения вступят в силу поэтапно - 15 апреля, 16 мая и 1 декабря. В тоже время, Еврокомиссия на все еще оценивает, как реагировать на автомобильные и более широкие пошлины.