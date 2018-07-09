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Комитет должен предоставить решения по законопроектам о депутатской неприкосновенности 11 июля

НовостиПолитика    09.07.2018 - 15:30
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина)
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина)

В случае предоставления комитетом решений законопроекты внесут на рассмотрение в сессионный зал

В эту среду комитет по вопросам правовой политики и правосудия должен рассмотреть два законопроекта относительно снятия депутатской неприкосновенности. Об этом в ходе согласительного совета в Верховной раде сообщил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

Парубий отметил, что в случае предоставления комитетом решения внесет законопроекты на рассмотрение в сессионный зал.

"Кроме решения КСУ, для вопроса о снятии неприкосновенности должно быть решение комитета по вопросам правовой политики Руслана Князевича. Очень рассчитываю, что будет решение комитета и по вопросу снятия неприкосновенности", - заявил Парубий.

Он также отметил, что в среду комитет будет рассматривать и вопрос внесения изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона "О Высшем антикоррупционном суде".

"Убежден, что мы в среду получим и законопроект №7441. Мы не сможем в четверг его поставить, если не будет решения комитета", - добавил спикер.

Напомним, ранее первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что парламент должен проголосовать за снятие депутатской неприкосновенности на этой неделе.

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Теги публикации: Андрей Парубий, законопроект, комитет, неприкосновенность  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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