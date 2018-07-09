ВР должна проголосовать за законы о снятии неприкосновенности на этой неделе, - нардеп

В октябре прошлого года несколько фракций ВР настаивали на том, что это - критический вопрос

Парламент должен проголосовать за снятие депутатской неприкосновенности на этой неделе. Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Я считаю, что на этой неделе должно состояться результативное голосование за снятие депутатской неприкосновенности", - отметила замглавы парламента.

Она напомнила, что в октябре прошлого года несколько фракций ВР настаивали на том, что это - критический вопрос.

"Внимательно выслушав всех, не услышала о голосовании о депутатской неприкосновенности. В октябре несколько присутствующих руководителей фракций настаивали, что это - критический вопрос. Была заблокирована ВР, и вот мы видим, что все замолчали. Это что, сигнал, что это была риторика?" - добавила первый вице-спикер.

Напомним, 4 июля комитет парламента по вопросам правовой политики и правосудия не рассмотрел законопроекты о снятии депутатской неприкосновенности, хотя накануне спикер ВР Андрей Парубий анонсировал рассмотрение этих проектов.