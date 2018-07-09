Комітет має надати рішення щодо законопроектів з депутатської недоторканості 11 липня

У разі надання комітетом рішення законопроекти внесуть на розгляд у сесійну залу

Цієї середи комітет з питань правової політики та правосуддя має розглянути два законопроекти стосовно зняття депутатської недоторканності. Про це під час погоджувальної ради у Верховній раді повідомив спікер парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Парубій наголосив, що у разі надання комітетом рішення внесе законопроекти до розгляду у сесійну залу.

"Окрім рішення КСУ, для питання про зняття недоторканності має бути рішення комітету з питань правової політики Руслана Князевича. Дуже розраховую, що буде рішення комітету і з питання зняття недоторканності", - заявив Парубій.

Він також наголосив, що у середу комітет буде розглядати і питання внесення змін до закону "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям закону "Про Вищий антикорупційний суд".

"Переконаний, що ми в середу отримаємо і законопроект №7441. Ми не зможемо в четвер його поставити, якщо не буде рішення комітету", - додав спікер.

Нагадаємо, раніше перший віце-спікер Верховної ради Ірина Геращенко заявила, що парламент повинен проголосувати за зняття депутатської недоторканності на цьому тижні.