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Комітет має надати рішення щодо законопроектів з депутатської недоторканості 11 липня

НовиниПолітика    09.07.2018 - 15:30
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна)
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна)

У разі надання комітетом рішення законопроекти внесуть на розгляд у сесійну залу

Цієї середи комітет з питань правової політики та правосуддя має розглянути два законопроекти стосовно зняття депутатської недоторканності. Про це під час погоджувальної ради у Верховній раді повідомив спікер парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Парубій наголосив, що у разі надання комітетом рішення внесе законопроекти до розгляду у сесійну залу.

"Окрім рішення КСУ, для питання про зняття недоторканності має бути рішення комітету з питань правової політики Руслана Князевича. Дуже розраховую, що буде рішення комітету і з питання зняття недоторканності", - заявив Парубій.

Він також наголосив, що у середу комітет буде розглядати і питання внесення змін до закону "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям закону "Про Вищий антикорупційний суд".

"Переконаний, що ми в середу отримаємо і законопроект №7441. Ми не зможемо в четвер його поставити, якщо не буде рішення комітету", - додав спікер.

Нагадаємо, раніше перший віце-спікер Верховної ради Ірина Геращенко заявила, що парламент повинен проголосувати за зняття депутатської недоторканності на цьому тижні.

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Теги публікації: Андрій Парубій, законопроект, комитет, неприкосновенность  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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