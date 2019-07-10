Комитет не будет проводить итоговое заседание по правкам в избирательный кодекс

Комитет по правовой политике и правосудия, а также рабочая группа не будут проводить отдельного заседания для подготовки поправок избирательного кодекса, которые будут поставлены на повторное голосование. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил докладчик по избирательному кодексу Александр Черненко.

По его словам, рабочая группа рассмотрела каждую правку и новых не появилось.

"Рабочая группа уже рассмотрела каждую поправку. Новых поправок не появилось. Рабочая группа свои решения пересматривать не собирается, то есть смысл собираться? Теперь просто те поправки, которые рабочая группа поддержала, а зал отклонил, посмотрим что с ними делать. Никакого такого заседания не будет. Будем смотреть по ситуации", - заявил Черненко.

По его словам, все рекомендованные Комитетом поправки будут завтра поставлены на повторное голосование.

"Отдельного заседание комитета по этому вопросу не будет", - подтвердил первый заместитель главы комитета Леонид Емец.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что спикер Верховной рады Андрей Парубий созывает совещание по вопросу голосования за избирательный кодекс. Как сообщается, совещание по вопросу избирательного кодекса состоится в 17:00.

Кроме того, сегодня, 10 июля, народные депутаты успели рассмотреть почти все поправки к новому избирательному кодексу по открытым спискам.