Комиссия по выплатам семьям политзаключенных начнет работу на следующей неделе, - Тука

Закон о политических заключенных до сих пор не принят Верховной радой

Комиссия по вопросам выплаты семьям политзаключенных по 100 тысяч гривен будет создана на следующей неделе. Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в эфире "Громадського".

"Я вчера был в Министерстве финансов, мы подавали бюджетный запрос на следующий год, во время этой встречи я договорился о политическом решении, что мы разблокируем этот процесс, потому что Министерство финансов было категорически против быть причастным к деятельности этой комиссии. Мы урегулировали этот вопрос, я надеюсь уже на следующей неделе эта комиссия будет создана", - сказал он.

Тука добавил, что главной проблемой является то, что до сих пор не принят закон о политических заключенных, который уже более года лежит в Верховной раде.

Напомним, в июле 2018 года Кабинет министров Украины принял решение о выделении по 100 тыс. гривен семьям политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах и на оккупированных территориях.