Комісія з виплат сім’ям політв’язнів почне роботу наступного тижня, - Тука

Закон про політичних в'язнів досі не ухвалено Верховною радою

Комісію з питання виплати родинам політв’язнів по 100 тисяч гривень буде створено наступного тижня. Про це повідомив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука в ефірі "Громадського".

"Я вчора був у Міністерстві фінансів, ми подавали бюджетний запит на наступний рік, під час цієї зустрічі я домовився про політичне рішення, що ми розблокуємо цей процес, бо Міністерство фінансів було категорично проти бути причетним до діяльності цієї комісії. Ми врегулювали це питання, я сподіваюся вже наступного тижня ця комісія буде створена", - сказав він.

Тука додав, що головною проблемою є те, що досі не ухвалено закон про політичних в'язнів, який вже понад рік лежить у Верховній раді.

Нагадаємо, у липні 2018 року Кабінет міністрів України ухвалив рішення про виділення по 100 тис. гривень сім'ям політв'язнів, які перебувають у російських тюрмах і на окупованих територіях.