Комиссия стратегического партнерства Украины и США соберется до конца года, - Стефанишина

"Украина и Штаты хотят структурировать (отношения между странами - ред.), поэтому начинается структурное диалог. Уже к концу года ключевые американские и украинские министры будут находиться в Киеве, где будут внедряться договоренности по энергетике, по климату, по экономике, по коммерческой сотрудничества", - заявила Стефанишина.

3 сентября ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" вернулось из отпуска. В новом выпуске гости студии, среди которых вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, заместитель министра обороны Анна Маляр и другие, обсуждают встречу Зеленского и Байдена в США, путь Украины в НАТО и другие актуальные темы.



Напомним, ранее в "Свободе слова Савика Шустера" рассказали, что украинцы думают о независимости.



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