RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Комісія стратегічного партнерства України та США збереться до кінця року, - Стефанішина

Автор: Валерія Поліщук

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що Комісія стратегічного партнерства України та США збереться до кінця року. Зокрема, американські міністри приїдуть до Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Свободу слова Савіка Шустера".

"Україна і Штати хочуть структурувати (відносини між країнами - ред.), тому починається структурний діалог. Вже до кінця року ключові американські та українські міністри будуть перебувати в Києві, де будуть впроваджуватися домовленості з енергетики, з клімату, з економіки, з комерційної співпраці", - заявила Стефанішина.

3 вересня ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" повернулося з відпустки. У новому випуску гості студії, серед яких віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, заступник міністра оборони Ганна Маляр та інші, обговорюють зустріч Зеленського та Байдена в США, шлях України в НАТО та інші актуальні теми.


Нагадаємо, раніше в "Свободі слова Савіка Шустера" розповіли, що українці думають про незалежність.


Також дивіться найважливіші обговорення російсько-української війни.


Дивіться і великий матеріал про ефективність та принципи дії вакцин від COVID-19, які колють українцям.


Крім того, пропонуємо найважливіші і гучні висловлювання медиків і політиків щодо вакцинації проти коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиУкраїна