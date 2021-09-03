Комісія стратегічного партнерства України та США збереться до кінця року, - Стефанішина

"Україна і Штати хочуть структурувати (відносини між країнами - ред.), тому починається структурний діалог. Вже до кінця року ключові американські та українські міністри будуть перебувати в Києві, де будуть впроваджуватися домовленості з енергетики, з клімату, з економіки, з комерційної співпраці", - заявила Стефанішина.

3 вересня ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" повернулося з відпустки. У новому випуску гості студії, серед яких віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, заступник міністра оборони Ганна Маляр та інші, обговорюють зустріч Зеленського та Байдена в США, шлях України в НАТО та інші актуальні теми.



Нагадаємо, раніше в "Свободі слова Савіка Шустера" розповіли, що українці думають про незалежність.



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