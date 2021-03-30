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Комиссия проверит соблюдение карантинных ограничений на местах, - Минздрав

Новина українською → Киев, Вторник 30 марта 2021 00:13
Комиссия проверит соблюдение карантинных ограничений на местах, - Минздрав Фото: карантин ужесточат в Полтавской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

В Житомирской и Черновицкой областях есть проблемы c коронавирусной ситуацией. Поэтому власти решили создать комиссию, которая проверит соблюдение карантина в этих областях.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.

При этом он отметил, что в Ивано-Франковской и Закарпатской области ситуация с коронавирусом стабилизировалась и считается, что COVID-волну эти области прошли.

"Решением комиссии ТЭБ и ЧС национального уровня была создана комиссия, которая проверит соблюдение ограничений. Ведь сколько мы не будем принимать "красный уровень" на национальном уровне, если он не будет выполняться локально, то результата не будет", - сказал Ляшко.

В "красной зоне" действуют наиболее жесткие карантинные меры - запрет на прием посетителей в ресторанах, на работу ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов и так далее. Что касается ограничений по транспорту, то полномочия передали местной власти.

Напомним, Ляшко также заявил, что больницам "Укрзализныци" выделили на лечение больных с коронавирусом 60 миллионов гривен, однако они не принимают таких пациентов. С понедельника в этих больницах проводят аудит Национальной службы здоровья Украины по проверке использования средств.

Ранее сообщалось, что в Украине не будут вводить локдаун, пока система здравоохранения будет выдерживать нагрузки. По словам Виктора Ляшко, сейчас в некоторых регионах улучшается эпидемиологическая ситуация.

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