Комиссия проверит соблюдение карантинных ограничений на местах, - Минздрав

В Житомирской и Черновицкой областях есть проблемы c коронавирусной ситуацией. Поэтому власти решили создать комиссию, которая проверит соблюдение карантина в этих областях.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.

При этом он отметил, что в Ивано-Франковской и Закарпатской области ситуация с коронавирусом стабилизировалась и считается, что COVID-волну эти области прошли. "Решением комиссии ТЭБ и ЧС национального уровня была создана комиссия, которая проверит соблюдение ограничений. Ведь сколько мы не будем принимать "красный уровень" на национальном уровне, если он не будет выполняться локально, то результата не будет", - сказал Ляшко.