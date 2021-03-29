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Ляшко о возможности локдауна в Украине: пока что медицинская система справляется

Новина українською → Украина, Понедельник 29 марта 2021 23:08
Ляшко о возможности локдауна в Украине: пока что медицинская система справляется Фото: Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко пока что исключает введения общенационального локдауна в Украине. По его словам, сегодня украинская медицинская система справляется с нагрузкой.

Об этом шла речь в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.

"Есть 11 областей в красном уровне. Приближаются новые области также в красный уровень. Стоит ли вводить общегосударственный карантин? Пока что система здравоохранения справляется с нагрузкой и ... есть положительный результат", - сказал Ляшко.

Он пояснил, что зимний локдаун вводился в Украине для того, чтобы отодвинуть волну коронавируса, которую прогнозировали в феврале.

"В феврале всплеска не было, он сдвинулся на март. Есть ряд факторов о которых мы говорили, нельзя предугадать, как будет меняться вирус. Мы не будем вводить жестких ограничений, пока медицинская система не будет близка к коллапсу", - отметил санврач.

Отметим, до этого в Министерстве здравоохранения говорили, что общенациональный локдаун введут, если свыше 13 областей страны окажутся в "красной" зоне карантина. Сегодня таких областей 11. В регионах, которые оказались в "красной" зоне, действуют наиболее жесткие ограничения.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов предупредил, что ситуация с коронавирусом в Украине будет ухудшаться до середины апреля.

В то же время в Ивано-Франковской области, с которой началась третья волна COVID-19 в Украине, начали постепенно ослаблять карантин.

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