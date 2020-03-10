Комиссия ООН по Сирии обвинила Россию в военных преступлениях

Международная независимая следственная комиссия по Сирии (COI), работающая под эгидой ООН, обвинила Россию в причастности к военным преступлениям. Об этом говорится в докладе комиссии, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

В частности, речь идет о бомбардировках российскими самолетами рынка в городе Маарет-эн-Нууман и лагеря для беженцев в районе города Хаас летом 2019 года

По словам одного из членов COI Ханни Мегалли, это не первый случай, когда следователи обвиняют РФ в преступлениях в Сирии.

"За девять лет работы мы уже получали похожие свидетельства по поводу других авианалетов, в которых участвовали Сирия и другие страны. Чтобы собрать информацию об этих атаках, мы опрашивали свидетелей, смотрели видеозаписи, фотографии, изучали наблюдения активистов за самолетами в этом регионе", - сообщил Мегалли.

При этом он добавил, что обвинение со стороны COI не значит, что Россия тут же понесет наказание за свои действия, поскольку комиссия не является судебным органом.

"Но у нас есть основания полагать, что описанные в отчете случаи были, и мы хотели бы, чтобы они были расследованы тщательнее… Сам авианалет никто не отрицает: был удар по рынку, погибли люди", - отметил Мегалли.

Резюмируя, он заявил, что по итогам детального расследования обстрелов в Сирии, комиссия ООН рассматривает несколько различных сценариев привлечения России к ответственности.

Напомним, ранее сирийские правительственные силы, поддерживаемые Россией, нанесли несколько ударов по городу Идлиб, а также по поселку Бенниш и деревне Удван в районе Сехил Рудж. В результате авианалета погибло несколько десятков гражданских.

Также РБК-Украина сообщало, что в Совете безопасности ООН призвали РФ прекратить военную операцию в Сирии.