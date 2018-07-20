Комиссия объявила перерыв в оценивании судьи, ведущей дело Крысина

Перерыв объявлен с 18 июля

С 18 июля 2018 года в процедуре квалификационного оценивания судьи Любви Леонтюк, которая слушает дело Юрия Крысина, объявлен перерыв. Об этом сообщил прокурор Алексей Донской после заседания Дарницкого суда, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, все судьи проходят квалификационное оценивание.

"Я не могу говорить о таких вещах и что-то утверждать, но оценивание приостановлено", - сказал Донской.

При этом на сайте ВККСУ указано, что 18 июля 2018 года на заседаниях коллегий Высшей квалификационной комиссии судей Украины проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания 29 судей местных судов на соответствие занимаемой должности.

Напомним, ранее прокурор заявил, что защита подсудимого осуществляет наглое давление на судью. По его словам, адвокаты злоупотребляют правами участников процесса, однако привлечь их к ответственности сложно.

"Крысина не устраивает, что судья рассматривает процесс справедливо... Крысин и защитники осуществляют наглое давление на судью", - отмечал гособвинитель.

Как писало РБК-Украина, Донской заявлял, что поведение Крысина свидетельствует о попытке сорвать процесс.