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Комиссия изучит ситуацию со смертью пациентов на ИВЛ во Львовской области, - Степанов

Киев, Воскресенье 29 ноября 2020 16:34
Комиссия изучит ситуацию со смертью пациентов на ИВЛ во Львовской области, - Степанов
Фото: больничная палата (facebook.com/andriy sadovyi)
Автор: Роман Тверденко

Правительственная комиссия разберется в ситуации со смертью во Львовской области двух пациентов на аппаратах ИВЛ из-за отключения света. У больницы был аварийный генератор, на который не переключилось электроснабжение.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Он отметил, что врачи больницы пытались спасти пациентов с помощью мешка Амбу.

"Больница, в которой это случилось, обеспечена аварийным дизель-генератором, который не переключился автоматически. На место срочно направлена комиссия для выяснения обстоятельств. Также проверка оборудования будет проведена в больницах по всей стране", - сказал Степанов.

Министр пообещал держать ситуацию "на личном контроле".

Сегодня стало известно, что во Львовской области в городе Жовква из-за отсутствия электричества скончались два пациента, которые находились в реанимационном отделении на аппаратах искусственной вентиляции легких. По данному факту полиция открыла уголовное дело.

Ранее РБК-Украина писало, что в Харькове женщина, которая ранее переболела COVID-19, совершила самоубийство, выпрыгнув с шестого этажа здания Госпрома.

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