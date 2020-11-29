ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Во Львовской области из-за отсутствия света умерли два пациента на аппаратах ИВЛ

Жовква, Воскресенье 29 ноября 2020 12:08
Во Львовской области из-за отсутствия света умерли два пациента на аппаратах ИВЛ
Фото: больничная палата (facebook.com/andriy.sadovyi)
Автор: Игорь Литвиненко

Во Львовской области в городе Жовква из-за отсутствия электричества скончались два пациента, которые находились в реанимационном отделении на аппаратах искусственной вентиляции легких. По данному факту полиция открыла уголовное дело.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Как отметили правоохранители, инцидент произошел вечером 27 ноября. Причиной смерти пациентов стала дыхательная недостаточность.

"Проведенной проверкой установлено, что 27 ноября в период с 17:50 до 19:10 отсутствовало электроснабжение в Жовковской районной больнице. В это время в реанимационном отделении умерли двое местных жителей возрастом 61 и 66 лет, которые были подключены к аппаратам ИВЛ", - сообщили в полиции.

При этом правоохранители установили, что в больнице есть два электрических генератора на случай аварийного отключения света. Однако они не были задействованы.

По факту открыли уголовное производство по ч.2 ст.367 (служебная халатность) и ч.2 ст 119 (Убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.

Ранее РБК-Украина писало, что в Харькове женщина, которая ранее переболела COVID-19, совершила самоубийство, выпрыгнув с шестого этажа здания Госпрома.

Напомним, по состоянию на 29 ноября в Украине заполнены менее 50% больничных коек для пациентов с коронавирусом.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия Львовская областьбольницапреступления

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь