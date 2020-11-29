Комісія вивчить ситуацію зі смертю пацієнтів на ШВЛ у Львівській області, - Степанов

Фото: лікарняна палата (facebook.com/andriy sadovyi)

Урядова комісія розбереться в ситуації зі смертю у Львівській області двох пацієнтів на апаратах ШВЛ через відключення світла. У лікарні був аварійний генератор, на який не переключилася електропостачання.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в Facebook.

Він зазначив, що лікарі лікарні намагалися врятувати пацієнтів за допомогою мішка Амбу.

"Лікарня, в якій це трапилося, забезпечена аварійних дизель-генератором, який не переключився автоматично. На місце терміново направлена комісія для з'ясування обставин. Також перевірка обладнання буде проведена у лікарнях по всій країні", - сказав Степанов.

Міністр пообіцяв тримати ситуацію на "особистому контролі".

Сьогодні стало відомо, що у Львівській області в місті Жовква через відсутність електрики померли два пацієнта, які перебували в реанімаційному відділенні на апаратах штучної вентиляції легенів. За даним фактом поліція відкрила кримінальну справу.

Раніше РБК-Україна писало, що в Харкові жінка, яка раніше перехворіла COVID-19, вчинила самогубство, вистрибнувши з шостого поверху будівлі Держпрому.