В комиссии заявили о риске срыва конкурса на занятие должностей в ГБР

Комиссия ждет от Трубы квалификационных требований к кандидатам на должности в ГБР

Конкурс на занятие должностей в Государственном бюро расследований (ГБР) находится под угрозой срыва. Об этом заявили члены конкурской комиссии в своем коллективном обращении, сообщает УНН.

Как сообщается в обращении, комиссия ГБР не сможет продолжить набор сотрудников ведомства, если до понедельника не получит от главы ведомства Романа Трубы квалификационные требования к кандидатам.

В конкурсной комиссии отметили, что ожидают соответствующие требования с апреля 2018 года.

"Уже в который раз мы обращаемся, официально обращаемся к ГБР с апреля этого года, именно о предоставлении нам следующих квалификационных требований для объявления конкурса", - заявила член конкурсной комиссии Татьяна Слипачук.

Как сообщается, речь идет о 138 вакантных должностях в ГБР.

"Если мы получим эти квалификационные характеристики, то в дальнейшем должным образом будем иметь возможность продолжать этот конкурс, именно в части проведения и объявления конкурса на эти 138 должностей", - добавил член комиссии Роман Майданик.

Кроме того, члены комиссии добавили, что если Труба не предоставит эти требования до понедельника, конкурс объявят не раньше осени.

"Наша конкурсная комиссия выполняет все предусмотренные законом требования и мы готовы объявить конкурс, но не позднее, чем на следующей неделе на остальные 138 должностей. Если требования не будут предоставлены, конкурсная комиссия фактически до конца лета не сможет объявить конкурс, надлежащим образом обработав квалификационные требования, даже если они будут предоставлены руководством ГБР. Поэтому мы обращаемся к директору ГБР и к ГБР в целом, чтобы они немедленно, не позднее понедельника, если заинтересованы в том, чтобы такие должности были выбраны по крайней мере до конца года, - передали квалификационные требования в конкурсную комиссию", - заявил член комиссии Денис Монастырский.

В свою очередь, член комиссии Виктор Самохвалов добавил, что понедельник - это "очень критический срок подачи всех квалификационных требований".

"Если в понедельник (16 июля) не будет подано - то весь конкурс может соответствующим образом подпадать под то положение, что мы будем не в состоянии физически все сделать, чтобы его объявить и провести", - заявил он.