У комісії заявили про ризик зриву конкурсу на зайняття посад в ДБР

Комісія чекає від Труби кваліфікаційних вимог до кандидатів на посади в ДБР

Конкурс на зайняття посад в Державному бюро розслідувань (ДБР) знаходиться під загрозою зриву. Про це заявили члени конкурской комісії в своєму колективному зверненні, повідомляє УНН.

Як повідомляється в зверненні, комісія ДБР не зможе продовжити набір співробітників відомства, якщо до понеділка не отримає від глави відомства Романа Труби кваліфікаційні вимоги до кандидатів.

У конкурсній комісії відзначили, що очікують відповідні вимоги з квітня 2018 року.

"Уже вкотре ми звертаємося, офіційно звертаємося до ДБР з квітня цього року, саме про надання нам наступних кваліфікаційних вимог для оголошення конкурсу", - заявила член конкурсної комісії Тетяна Сліпачук.

Як повідомляється, мова йде про 138 вакантних посадах у ДБР.

"Якщо ми отримаємо ці кваліфікаційні характеристики, то в подальшому належним чином будемо мати можливість продовжувати цей конкурс, саме в частині проведення і оголошення конкурсу на ці 138 посад", - додав член комісії Роман Майданик.

Крім того, члени комісії додали, що якщо Труба не надасть ці вимоги до понеділка, конкурс оголосять не раніше осені.

"Наша конкурсна комісія виконує всі передбачені законом вимоги і ми готові оголосити конкурс, але не пізніше, ніж наступного тижня на інші 138 посад. Якщо вимоги не будуть надані, конкурсна комісія фактично до кінця літа не зможе оголосити конкурс, належним чином обробивши кваліфікаційні вимоги, навіть якщо вони будуть надані керівництвом ДБР. Тому ми звертаємося до директора ДБР і до ДБР в цілому, щоб вони негайно, не пізніше понеділка, якщо зацікавлені в тому, щоб такі посади були обрані принаймні до кінця року, - передали кваліфікаційні вимоги до конкурсної комісії", - заявив член комісії Денис Монастирський.

У свою чергу, член комісії Віктор Самохвалов додав, що понеділок - це "дуже критичний термін подачі всіх кваліфікаційних вимог".

"Якщо в понеділок (16 липня) не буде подано - то весь конкурс може відповідним чином підпадати під то становище, що ми будемо не в змозі фізично все зробити, щоб його оголосити і провести", - заявив він.