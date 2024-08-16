Комісія ВР на закупівлях заощадила для бюджету понад 500 млн гривень, - Леонов

"Загалом ТСК детально опрацювала близько 100 закупівель 52 замовників та запросила на засідання 12 замовників для надання пояснень щодо окремих публічних закупівель", - зазначив Леонов.

За його словами, основний акцент робився на тому, щоб висновки робили місцеві адміністрації та прокуратури.

Так, при Одеській військовій адміністрації була створена робоча група "Прозорість і підзвітність". За даними Одеської ОВА з кінця жовтня минулого року по початок червня нинішнього року було скасовано 32 тендерні закупівлі на загальну суму в понад 518 млн гривень. Завдяки вжитим заходам відбулося зниження вартості 31 предмета закупівлі на понад 9 млн гривень. Тож загальна сума заощаджених коштів склала понад 527 млн гривень.

"Наша ТСК добилася, щоб при електронних закупівлях можна було обґрунтовувати доцільність цих закупок. Розпочато роботу зі створення електронної системи, яка автоматично оцінюватиме ризики за 14 індикаторами. Були затверджені рекомендації щодо особливостей здійснення публічних закупівель у сфері електроенергетики на період дії правового режиму воєнного стану в Україні", - повідомив Леонов.

Він також підкреслив, що серед основних рекомендацій Верховній Раді – повернути ситуацію, коли регулювання публічних закупівель здійснюється на рівні закону, встановити обмежений перелік норм, які будуть застосовуватися під час дії воєнного стану, а також посилити інституційну спроможність органів фінансового контролю та правоохоронних органів, які здійснюють розслідування порушень законодавства у сфері публічних закупівель.

"Нашу комісію Верховна Рада створювала на рік. Вважаю, що ми із завданнями, які було поставлено перед нами, впоралися. Отже, повноваження ТСК можна припинити, висновки та пропозиції спрямувати до відповідних державних органів для опрацювання та врахування в подальшій роботі. А сам звіт ТСК затвердити та зробити відкритим для громадськості", - додав Леонов.