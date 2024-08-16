Комиссия ВР на закупках сэкономила для бюджета более 500 млн гривен, - Леонов

"В целом ВСК подробно проработала около 100 закупок 52 заказчиков и пригласила на заседание 12 заказчиков для предоставления объяснений по отдельным публичным закупкам", - отметил Леонов.

По его словам, основной упор делался на том, чтобы выводы делали местные администрации и прокуратуры.

Так, при Одесской военной администрации была создана рабочая группа "Прозрачность и подотчетность". По данным Одесской ОВА с конца октября прошлого года по начало июня нынешнего года было отменено 32 тендерные закупки на общую сумму более 518 млн гривен. Благодаря принятым мерам произошло снижение стоимости 31 предмета закупки более чем на 9 млн гривен. Так что общая сумма сэкономленных средств составила более 527 млн гривен.

"Наша ВСК добилась, чтобы при электронных закупках можно было обосновывать целесообразность этих закупок. Начата работа по созданию электронной системы, которая будет автоматически оценивать риски по 14 индикаторам. Были утверждены рекомендации по особенностям осуществления публичных закупок в сфере электроэнергетики на период действия правового режима военного состояния" Украине", - сообщил Леонов.

Он также подчеркнул, что среди основных рекомендаций Верховной Раде – вернуть ситуацию, когда регулирование публичных закупок осуществляется на уровне закона, установить ограниченный перечень норм, которые будут применяться во время военного положения, а также усилить институциональную способность органов финансового контроля и правоохранительных органов, которые осуществляют расследование нарушений законодательства в сфере публичных закупок.

"Нашу комиссию Верховная Рада создавала на год. Считаю, что мы с поставленными перед нами задачами справились. Следовательно, полномочия ВСК можно прекратить, выводы и предложения направить в соответствующие государственные органы для обработки и учета в дальнейшей работе. А сам отчет ВСК утвердить и сделать открытым для общественности", – добавил Леонов.