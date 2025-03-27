Комісія рієлторів при оренді житла: чому вартість послуг у Києві та Львові відрізняється

З чого формується вартість послуг рієлтора

"Вартість послуг рієлтора залежить від кількох факторів, які можуть змінюватися залежно від регіону, конкретного рієлтора та специфіки ринку нерухомості. Рієлтори зазвичай отримують комісію у вигляді певного відсотка від вартості місячної оренди. У більшості випадків це 50% від орендної плати, що означає, що при вартості оренди 10 000 гривень рієлтор отримає 5 000 гривень комісійних одноразово при оформленні договору", - каже експерт.

На вартість послуг впливає низка факторів:

регіональні особливості: у столиці комісія рієлторів зазвичай становить 50%, тому що є високий попит та конкуренція. Київський ринок оренди дуже активний, що дозволяє рієлторам працювати з великою кількістю угод;

у столиці комісія рієлторів зазвичай становить 50%, тому що є високий попит та конкуренція. Київський ринок оренди дуже активний, що дозволяє рієлторам працювати з великою кількістю угод; витрати на ведення бізнесу: утримання агентства, реклама та інші операційні витрати в Києві вищі, тому стандартний відсоток комісії залишається на рівні 50%;

тип нерухомості: комісія може бути вищою, якщо йдеться про дороге чи елітне житло, оскільки такі угоди вимагають більше зусиль: пошуку клієнтів, переговорів, юридичного супроводу;

додаткові послуги: рієлтори можуть пропонувати юридичний супровід, перевірку орендаря чи орендодавця, підготовку договорів тощо. Деякі агентства стягують додаткову оплату за ці послуги, хоча, вони мають входити у стандартну вартість роботи рієлтора, адже клієнт платить саме за безпеку угоди.

Чому у Львові може бути вища ціна, ніж у Києві

У Львові та деяких містах Західної України рієлтори можуть стягувати 100% місячної орендної плати з однієї сторони - найчастіше з орендаря. Чому так відбувається:

менший ринок та менша конкуренція. Через це рієлтори підвищують комісію, щоб компенсувати меншу кількість угод;

нижчі орендні ставки. Якщо місячна оренда дешевша, то для забезпечення прибутковості рієлтори підвищують комісію;

"З початком повномасштабного вторгнення акценти потенційних орендарів змістились на Західні регіони й цінова політика там практично зрівнялась зі столичними цінами на оренду, а в деяких містах навіть в рази перевищувала рівень столичних цін. Не дивлячись на "великий попит та подекуди ажіотаж" - розмір комісійних так і залишався на рівні 100%", - каже Дерлюк.

Він додає, що різниця у вартості послуг рієлтора між Києвом та Львовом визначається конкуренцією, розміром ринку, орендними ставками та іншими локальними факторами. При виборі рієлтора важливо розуміти не лише відсоток комісії, а й спектр послуг, які він надає.