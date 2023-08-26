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Комісія ООН з розслідування порушень прав людини окупантами відвідає Україну

Субота 26 серпня 2023 07:54
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Комісія ООН з розслідування порушень прав людини окупантами відвідає Україну Фото: Комісія ООН з розслідування порушень прав людини окупантами відвідає Україну (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Члени Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень прав людини в Україні з 28 серпня до 4 вересня 2023 року здійснять третій візит до країни.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Представництва ООН в Україні.

"У рамках своєї поточної місії щодо встановлення фактів комісари відвідають кілька міст в Україні, зокрема, місто Умань Черкаської області та місто Київ, з метою розслідування можливих порушень та утисків прав людини, а також порушень міжнародного гуманітарного права, та зустрінуться з жертвами та свідками ", - йдеться у повідомленні.

Заявлено, що троє членів комісії зустрінуться з чиновниками, представниками установ ООН, міжнародних організацій та дипломатичного корпусу для обговорення ситуації в країні.

Чим займається Комісія ООН із розслідування порушень?

Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні – це незалежний орган, уповноважений Радою з прав людини ООН, серед іншого, розслідувати всі ймовірні порушення та утиски прав людини та порушення міжнародного гуманітарного права, а також пов'язані з ними злочини у контексті агресії РФ проти України .

Метою Комісії є встановлення фактів, обставин та причин будь-яких таких порушень та утисків; а також збирання, консолідація та аналіз доказів таких порушень. Комісія надасть доповідь про свою діяльність Генеральній Асамблеї у жовтні 2023 року та в Раді ООН з прав людини у березні 2023 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ООН разом із донорами збирає для України кошти для підтримки у холодний період. Йдеться про суму 268 млн доларів.

Також відомо, що міжнародний суд ООН у вересні має намір провести слухання щодо позову України до Росії у справі про геноцид.

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