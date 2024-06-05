Для комфорту водія та надійної роботи авто: як вибрати правильну АЗС

У своєму рідному місті та районі ми добре знаємо, чого варта кожна АЗС, але в незнайомій місцевості легко натрапити на бензоколонку сумнівного рівня. Що нерідко завершується технічними проблемами типу промивки паливної системи, а то й ремонту двигуна.

Універсальний рецепт для водія на такий випадок – шукати автозаправний комплекс відомої всеукраїнської мережі, прапори якої будуть гарантією якісного палива і відповідного сервісу. Але такі АЗК є не скрізь, і часто доводиться обирати серед невідомих локальних брендів.

Здалеку: стела з цінами

Мабуть, у ситуації, коли ви шукаєте перш за все пальне належної якості, самі ціни не матимуть принципового значення. Але чим більше позицій на стелі, тим серйознішою можна вважати АЗС: наявність власних фірмових сортів палива і реагенту Add Blue – ознака високого класу. Важливий також і стан самої стели: якщо фарби вигоріли на сонці, а плівка оформлення почала відклеюватись від основи, значить, у компанії немає коштів на оновлення споруди. Відтак, і її спроможність закуповувати якісні нафтопродукти також під питанням.

Зблизька: будівлі і територія

Певно, ви добре знаєте, який вигляд мають АЗС гідного рівня, тож шукайте на невідомій станції відмінності: травичку між плитками покриття і під бордюрами, вибоїни в самих плитках чи в асфальті, вицвілі і запилені написи, неприбране вчасно сміття, табличку "Не працює" на окремих пістолетах. Якщо це є, таку заправку краще оминути. Позитивні ознаки – велика кількість машин, причому не тільки біля колонок, а й на парковці. Це означає, що тут не лише заправляються, а й відпочивають подорожні – тобто тут гарний сервіс і в цілому безпечно.

Зсередини: люди і машини

Роздивіться, який вигляд має персонал станції. Добре, якщо вони вдягнені в уніформу (чисту!), вітаються першими і чемно спілкуються з клієнтами. Не один, а кілька хлопців-заправників теж будуть доброю ознакою, а наявність охоронця – це взагалі вищий рівень, оскільки в наш час їх тримають зовсім нечасто. Ви не повинні чекати, поки з’явиться касир, та й заправник, якщо немає інших машин, має підійти до вашого баку без затримок.

Додаткові послуги

Потужним аргументом за ту чи іншу АЗС буде наявність на ній додаткових послуг: магазин з продуктами і аксесуарами, каво-машина, працюючий туалет тощо. Ознака належного класу – колонка з повітрям для підкачки шин та з пилососом, в приміщенні – зарядки для гаджетів. Особливою темою є заклад харчування, бо коли він є, то значить, адміністрація має чималі фінансові можливості, а головне – бажає затримати в себе клієнтів на довший строк. Це вірна ознака того, що на якості нафтопродуктів тут не економлять.

Коротко

Якщо на маршруті АЗС з позитивними маркерами вам не трапляється, не поспішайте заправитись аби де. Не полінуйтесь спитати у місцевих водіїв, яка заправка тут має найкращу репутацію. Відому мережеву АЗС можна пошукати через корпоративний сайт, на яких зазвичай дається карта розташування станцій даного бренду. Врешті решт, якщо край необхідно долити в бак бензину чи дизеля, а поряд тільки підозрілі заправки, не купуйте багато пального – щоб після зустрічі з гарним АЗК заправитись “до повного” і розбавити підозріле пальне гарантовано якісним.